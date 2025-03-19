Роскошный Aurus получит российские шины Gislaved. В ближайшее время отечественные автомобили Aurus начнут оснащаться созданными в Ульяновске покрышками. Модель разработана специально для небронированных машин, которые эксплуатируются в Гараже особого назначения (ГОН), а внешне не будут отличаться от стандартных. Об этом в беседе с Quto.ru сообщил генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин.

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«Шины сохранят прежний рисунок, но будут иметь другую конструкцию», — пояснил глава холдинга.

Ранее стало известно, что завод Toyota в Санкт-Петербурге планируют перезапустить. Российская сборочная площадка, которая ранее принадлежала японскому концерну, начала поиск сотрудников. Так, на одном из популярных сервисов по поиску вакансий появилось сразу пять объявлений, размещённых отечественным Aurus.

В феврале также сообщалось, что руководители Государственной думы получили служебные автомобили Aurus Senat Отмечается, что, пересев на отечественные машины за 40 миллионов рублей, сэкономить не получилось.

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В том числе потому, что владелец уникального российского лимузина должен иметь неограниченный бюджет. Приведённые данные взяты из документации тендера на обслуживание одного из премиальных Aurus в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что цены на запчасти и расходники для российского автомобиля представительского класса выглядят невероятно высокими даже для премиального бренда.