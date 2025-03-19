Российские дилеры находятся в кризисе на фоне падения продаж

За бравурными новостями о возвращении в РФ зарубежных компаний проявилась проблема иного толка. Отечественный автобизнес на фоне падения продаж, которые за два месяца сократились на 25%, испытывает серьезные финансовые трудности.

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По мнению портала "Автовзгляд", в прежние времена февраль всегда показывал результаты лучше января, однако в этом году ситуация изменилась, и у дилерских сетей начались кассовые разрывы.

Так сразу несколько московских компаний обязали руководящий состав своих специалистов уйти в неоплачиваемые отпуска, дабы сократить затраты и сберечь младший персонал. На этом фоне два крупных столичных автосалона и вовсе выставили на продажу.

В случае если изменений на рынке не произойдет, тогда дилерам придется оперативнее сокращать издержки и отказываться от скидок, что скажется и на простых автолюбителях.

Как сэкономить на ОСАГО

Ранее "РГ" рассказала, что дилеры начали снижать цены на фоне укрепления рубля.