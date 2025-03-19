Когда наступит благоприятный момент для покупки автомобиля

Перед покупкой автомобиля важно все хорошо продумать, чтобы не попасть в ловушку завышенных цен и рисков, связанными с изменениями на рынке. Если нет острой необходимости, то этой весной лучше подождать и не спешить с таким приобретением, рассказал автоэксперт Владимир Сажин Общественной Службе Новостей.

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Решатся на покупку сейчас можно, то если есть срочная необходимость. Выбор лучше сделать в пользу дешевеющих китайских авто, экономия на которые может достичь 150-200 тыс. рублей. Однако если срочности нет, то лучше подождать, считает Сажин. Он напомнил, что есть речь идет о приобретении машины в кредит, а это 75% от общего числа покупок на авторынке, то нужно готовиться к большой переплате.

«На данный момент переплата из-за высоких ставок по кредитам может нивелировать все эти скидки и потенциальную экономию. Если речь идет о долгосрочной выгоде, то лучше дождаться снижения ставок по кредитам», — считает специалист.

Он напомнил, что на фоне улучшения ситуации в экономики доллар начал снижаться, на фоне чего Банк России может начать понижение ключевой ставки, за которой потянутся и проценты по кредитам. Стабилизируется и ситуация с инфляцией, поэтому вскоре могут открыться возможности для выгодной покупки автомобиля, считает эксперт.

Важно учитывать и время года – например, лучше покупать машину зимой, когда снижается спрос, вместе с ним – и цены, заключил Сажин.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что после обращения российских девелоперов к правительству в РФ могут запустить программу льготного автокредитования под 10% на фоне обрушения продаж. Но она не будет распространяться на премиальные бренды и чрезмерно дорогие машины, считает он.

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