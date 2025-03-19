Geely начала продажи автомобилей на Wildberries
Компания Geely объявила, что ее модели доступны для заказа на Wildberries.
В числе преимуществ онлайн-покупки на маркетплейсе отмечены экономия времени - отсутствие необходимости визита к дилеру, гарантированное наличие авто, представленных на "витрине", и покупка без дополнительный условий.
Приобретение осуществляется путем 100-процентной предоплаты банковской картой, привязанной к профилю пользователя на Wildberries. После осуществления платежа выбранный автомобиль Geely в заранее оговоренные сроки доставят к ближайшему дилеру марки или, по согласованию с клиентом, по другому указанному им адресу.
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