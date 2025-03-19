Автоэксперт предложил решение вопроса с электросамокатчиками

Игорь Моржаретто считает, что проблема с электросамокатчиками решается разделением потоков, чтобы никто из участников движения не мешал друг другу.

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По его мнению, нужно в России в будущем «сделать отдельно: тротуар — для пешеходов, проезжая часть — для автомобилей, велодорожки — для велосипедистов и самокатчиков». Только так пользователи самокатов не будут мешать другим.

Движение по отдельному пути будет идеальным решением проблемы, уверен Моржаретто.

«К сожалению, сделать это в один день нельзя. Но надо стараться развести все потоки. Пока они вместе — будут проблемы», — подытожил эксперт.

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Ранее стало известно, что электросамокаты хотят приравнять к транспортным средствам. Следственный комитет России направил на рассмотрение депутатов ряд предложений по усилению ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности. В частности, в СК РФ предлагают уточнить в правилах движения термин «транспортное средство» и включение в него средств индивидуальной мобильности. Самокатчиков же хотят законодательство приравнять к водителям.