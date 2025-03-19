Названы минусы автомобиля с большим количеством владельцев

Наличие большого числа хозяев в ПТС машины может указывать на наличие у нее серьезных технических и юридических нюансов.

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Специалисты сервиса "СберАвто" в беседе с "Газетой.Ru" заявили, что в случае, если автомобиль регулярно меняет собственников, это может указывать на его скрытые неисправности. Чтобы уберечь себя от такой покупки, водителям стоит заранее озаботиться запросом истории обслуживания транспортного средства и проведением экспертной диагностики перед совершением сделки.

Серьезная опасность частого перехода из рук в руки машины связана с наличием у нее юридических проблем. Среди них могут быть различные залоговые ограничения, судебные споры или даже аресты. Чтобы обезопаситься, покупателю стоит перед приобретением изучить информацию в базах ГИБДД и реестре залогов, предупредили специалисты.

Помимо прочего, наличие большого количества владельцев в биографии автомобиля может означать, что он использовался в качестве такси или в прокатной организации. Подобный транспорт зачастую эксплуатируется в суровых условиях, что сказывается на его техническом состоянии.

По мнению экспертов, не исключено, что автомобиль и вовсе мог находиться в серьезном ДТП. Недобросовестные хозяева стараются избавиться от такого авто как можно скорее, утаивая факт критичных повреждений и ремонта.

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