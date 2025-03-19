Эксперт объяснил, для каких электросамокатов не нужно вводить права

Эксперт Моржаретто объяснил, для каких электросамокатов не нужно вводить права

Инициатива введения водительских прав для пользователей электросамокатов будет излишней, потому что на мощные они уже есть, а на менее мощные они не нужны. Таким мнением поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.

Комментируя предложение СК РФ отнести электросамокаты к категории мопедов или мотоциклов в зависимости от мощности и ввести для всех пользователей водительские права, Моржаретто подчеркнул, что основная масса электросамокатов маломощные и не представляют опасности.

«На маломощные самокаты (меньше 250 Вт) нигде в мире прав не выдают. И, мне кажется, это излишне. Давайте тогда еще права на ролики выдавать», – с долей иронией отреагировал эксперт на инициативу.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Моржаретто напомнил также, что регламент управления электросамокатами мощнее 250 Вт урегулирован на законодательном уровне. А мощные электросамокаты, согласно классификации, относятся к мопедам, подчеркивает эксперт. И для управления таким видом транспорта необходимы права категории М. Эта категория сейчас присваивается автоматически при сдаче любого водительского экзамена, подытожил Моржаретто.