В РФ привезли кроссоверы Chevrolet Equinox

В РФ появились новые кроссоверы Chevrolet Equinox по цене от 2,85 млн рублей

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Из-за укрепления рубля снизились цены как на официальные, так и на «серые» автомобили. Например, среднеразмерный кроссовер Chevrolet Equinox с китайского рынка теперь стоит на классифайдах от 2 850 000 рублей.

Для сравнения, Geely Atlas продается от 3 512 990 рублей, Chery Tiggo 8 Pro Max – от 3 370 000 рублей, а GAC GS4, только выходящий на рынок, обойдется от 2 999 000 рублей.

Новый Equinox готова привезти под заказ компания из Воронежа за 2 850 000 рублей. Это переднеприводная версия с экокожей в салоне, 17-дюймовыми дисками, панорамной крышей и кондиционером с дополнительными воздуховодами для задних пассажиров. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173 л.с. и 6-ступенчатым автоматом.

С полным приводом и расширенным оборудованием цена составит 3 000 000 рублей, если заказать через фирму из Владивостока. В этом варианте есть двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками и большие диски.

Для более мощной версии с 2,0-литровым двигателем (237 л.с.) и полным приводом цена составляет 3 750 000 рублей под заказ. Из наличия в Вологде такой автомобиль обойдется в 3 910 000 рублей.

Как сэкономить на ТО

Есть на нашем рынке и автомобили последнего, четвертого поколения с 1,5-литровым турбомотором мощностью 175 л.с. и полным приводом. Во Владивостоке за такой просят 3 900 000 рублей, а в Хабаровске – 4 697 673 рубля.