В Москве продают редкий Lada Riva Estate с правым рулем

В Москве в продаже возникла интересная версия универсала ВАЗ-2104 — экспортный Lada Riva Estate 1987 года выпуска.

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Это достаточно редкий экземпляр с правым рулём и в довольно хорошем состоянии, предназначенный для британского рынка.

Куча оригинальных фишек, включая экспортные чехословацкие фары, релинги на крыше, очистители на передних фарах, датчики пристёгнутого ремня и спидометр, размеченный в милях в час.

На кузове бежевого цвета выделяются стильные полосы с надписями Riva Estate на задних крыльях.

За автомобиль с пробегом 59 266 км просят 760 тысяч рублей.

В 1980-х годах Lada Riva пользовалась популярностью в Великобритании благодаря доступной цене и надёжности.

Автомобили оснащались бензиновыми карбюраторными двигателями объёмом 1,2, 1,3, 1,5 и 1,6 литра в сочетании с четырёхступенчатой коробкой передач, позже заменённой на пятиступенчатую.

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Сегодня такие автомобили стали редкостью. По данным Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании (DVLA), в стране осталось всего 49 экземпляров Lada Riva.