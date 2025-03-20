Почему сейчас самое время покупать новый автомобиль

За последний месяц сразу несколько автомобильных компаний, представленных на рынке, снизили цены на свои модели — увеличили скидки по маркетинговым программам, предложили прямой дисконт или же скорректировали прайс-листы. В разговоре с «Газетой.ru» эксперты и дилеры перечислили причины этого. Некоторые из них сошлись во мнении, что именно сейчас для россиян настало удачное время для покупки машины.

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Сильнее прочих подешевели модели Voyah — скидки доходят до 3,3 миллиона рублей. Собеседники издания полагают, что это говорит отнюдь не о лояльности к покупателям, а о провале в маркетинге и о необходимости решить проблему затоваривания складов. Последнее особенно актуально, и из-за переполненных складов некоторым компаниям приходится буквально работать «в ноль», чтобы нормализовать стоки.

На снижение цен оказало влияние и укрепление рубля к основным валютам — доллару, евро и юаню. Это дало возможность автопроизводителям «менее болезненно снижать цены на фоне замедления спроса», считает автоэксперт Олег Мосеев. В дилерской сети Fresh, в свою очередь, прогнозируют, что при первых же устойчивых тенденциях к увеличению спроса, например если ЦБ снизит ключевую ставку, цены на новые машины сразу же взлетят вверх. И именно поэтому сейчас самое подходящее время для покупки нового автомобиля.

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Другие же эксперты, опрошенные газетой, предполагают, что компании продолжат увеличивать скидки — у рынка пока нет другой возможности оживиться. «Производители смотрят друг на друга: если один снижает цены, то другие поступают аналогичным образом, чтобы у них не встали продажи», — отмечают они. Марки пытаются во что бы то ни стало добиться продаж, даже себе в убыток.