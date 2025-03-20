Перечислены самые дешевые новые машины в мире

В условиях глобального экономического кризиса у покупателей растёт потребность, в том числе, в автомобилях «по карману». Вряд ли сейчас где-то в мире найдётся столько действительно дешёвых по российским меркам предложений, как в Индии. Самый доступный новый вариант здесь обойдётся всего в 300 тысяч российских рублей.

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Именно столько на индийском рынке стоит четырёхместный квадрицикл Bajaj Qute, оснащённый 13-сильным одноцилиндровым двигателем объёмом 216 кубических сантиметров, работающий на бензине или газе. Он предлагается с иммобилайзером, аудиосистемой с USB-портом, а также передними и задними трёхточечными ремнями безопасности.

Остальные дешёвые модели всё равно обойдутся дороже более чем в два раза. Так, минимальная стоимость пятиместных Tata Punch и Tata Tiago — 700 тысяч рублей по курсу на данный момент. Модели оснащены 86-сильным трёхцилиндровым бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или пятиступенчатым «автоматом».

На сто тысяч дороже (800 тысяч рублей) обойдётся модель Suzuki Ignis второго поколения. Автомобиль производится в Индии для внутреннего рынка. Он имеет 83-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или пятиступенчатым «автоматом». Среди опций предлагается ABS, EBD, передние электростеклоподъемники, задний парктроник, две фронтальные подушки безопасности, крепления детских спецкресел ISOFIX, кондиционер и иммобилайзер.

В рейтинг самых дешёвых машин в мире также вошли хэтчбек Suzuki Swift, стоимость которого составляет около 900 тысяч рублей; хэтчбек Suzuki Celerio (по такой же цене); микровэн Suzuki Wagon R за один миллион рублей; хэтчбек Suzuki Alto K10 (по такой же цене).

Как сэкономить на ТО

Самыми дорогими из всех дешёвых предложений на индийском рынке стали автомобили, стоимость которых составляет по 1,5 миллиона рублей в каждом случае. Речь про кроссовер Suzuki S-Presso и хэтчбек Renault Kwid.