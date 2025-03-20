В России началось производство грузовика "Валдай 18"

В Нижнем Новгороде наладили сборку новой модели бескапотных грузовых автомобилей "Валдай 18".

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Как сообщили в пресс-службе компании "Современные транспортные технологии", особенностями модели являются топливная экономичность и просторная и комфортабельная кабина с достаточной обзорностью. Полная масса "Валдая" достигает 18 тонн, а грузоподъёмность шасси - до 12,2 тонны. Автомобиль разработан для городских и дальних перевозок, а также для нужд коммунальных служб и бизнеса.

Разнообразие видов колесных баз позволяют оборудовать грузовик широким спектром надстроек для различных задач. При выборе самой длинной колесной базы максимальная длина машины составит 8,7 м, что позволит разместить в кузове до 20 стандартных европалет.

Уже в базовой версии "Валдай 18" оборудован задней пневматической подвеской. Кроме того, в комплектацию грузовика входят: кондиционер, автономный отопитель и многослойная термоизоляция, сиденье водителя с четырьмя направлениями регулировки, рулевая колонка, регулируемая в двух плоскостях, полноценное спальное место и раскладной столик.

Машина оснащена мощным шестицилиндровым турбодизельным двигателем объёмом 6,7 литра мощностью 261 л.с., который агрегатируется восьмиступенчатой механической КПП. Объем топливного бака составляет 450 литров.

Дата начала продаж и информация о ценах будет раскрыта чуть позже.

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