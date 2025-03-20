Opel перекрасил электрокар Rocks и назвал его новой моделью

Марка Opel, принадлежащая корпорации Stellantis, выкатила обновлённый городской электрокар Rocks. В отличие от родственного Citroen Ami, рестайлинг у Opel Rocks вышел сугубо формальным и предельно дешёвым.

© Колеса.ру

Двухместный электрический квадрицикл класса L6e появился в гамме Opel в 2021 году, тогда он назывался Rocks-e, впоследствии от приставки «-e» отказались, теперь это просто Rocks. На момент дебюта Opel Rocks (для простоты будет называть его теперь везде Rocks, а не Rocks-e) был продуктом самого примитивного бэдж-инжиниринга — его сделали из дебютировавшего в 2020 году Citroen Ami путём замены эмблем, вдобавок электромобильчик Opel в дорогих версиях получил оригинальную раскраску с наклейками и фирменный дизайн колпаков колёс.

В прошлом году Citroen Ami пережил полноценный рестайлинг, в результате которого стал отдалённо и условно напоминать легендарного «гадкого утёнка» Citroen 2CV, при этом вся техническая начинка осталась прежней. В свою очередь представленный сегодня обновлённый Opel Rocks сохранил прежние кузовные панели, их просто теперь красят в другие цвета. Если прежде совершенно идентичные по форме панели передка и кормы красились в чёрный цвет, а панели с эмблемами — в серый, то теперь всё наоборот: панели передка и кормы стали серыми, а панели с эмблемами — чёрными. Сами эмблемы, соответственно, тоже пришлось перекрасить: были чёрные, стали серые. Пёстрых вставок кислотно-жёлтого цвета на кузове больше нет, дизайн колпаков колёс прежний.

В салоне Opel Rocks тоже всё по-старому, только исчезли всё пёстрые вставки, которые, видимо, многих раздражали: в кислотно-жёлтый цвет здесь теперь окрашены только хлястики, выполняющие функцию дверных ручек. Оснащение по-прежнему очень скудное: есть печка и вентилятор, но нет кондиционера, вместо аудиосистемы — беспроводная колонка, вместо мультимедийной системы — смартфон водителя или его единственного пассажира. Прозрачная крыша входит в стандартное оснащение. Снаряженная масса с любым уровнем оснащения не превышает 500 кг.

Габаритная длина Opel Rocks — 2410 мм, ширина — 1388 мм, высота — 1525 мм, колёсная база — 1728 мм. Штатный размер шин — 155/65 R 14. Единственный электромотор на передней оси выдаёт 6 кВт (8,2 л.с.), полного заряда батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч хватает на 75 км пробега. Максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч, благодаря чему в Германии садиться за руль Opel Rocks могут подростки, достигшие 15-летнего возраста, а во Франции квадрициклами класса L6e можно управлять с 14 лет.

Цены на обновлённый Opel Rocks пока не объявлены, электромобильчик в дореформенной цветовой гамме стоит сейчас в Германии от 7990 евро. Объективных причин для подорожания нет.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Напомним, что у Opel Rocks и Citroen Ami есть ещё один родственник — это новый Fiat Topolino, вся троица выпускается конвейерным способом на заводе Stellantis в марокканском городе Кенитра. Между тем новое поколение электрических квадрициклов от Stellantis может получить уникальную конструкцию кузова от шведского стартапа Luvly, с которым корпорация Stellantis только что начала сотрудничество.