Тест Pirelli Cinturato P7: плюсы и минусы летних шин

С наступлением весны многие водители оказываются перед дилеммой: купить летнюю резину или продолжить эксплуатацию шин, которые еще способны прослужить один сезон, но на большее их не хватит. Кстати, допустимая глубина протектора варьируется в зависимости от типа шины, но для летних моделей этот показатель составляет минимум 1,6 мм. Если остаток протектора меньше указанного значения, которое можно определить по специальным меткам, нанесенным на шину, рекомендуется не рисковать и задуматься о покупке новой резины. К счастью, выбор на рынке остается богатым: доступны как импортные, так и отечественные варианты. На этот раз у нас на тесте Pirelli Cinturato P7. Рассказываем о плюсах и минусах этой резины.

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Pirelli - один из немногих европейских брендов, который остался на российском рынке: и под своим именем, и с собственным производством. Завод в Воронеже как работал, так и работает до сих пор, что, конечно, может вызывать только уважение.

Конструкция Pirelli Cinturato P7 отличается рядом новшеств. Во-первых, это оптимизированный асимметричный рисунок протектора с улучшенным распределением жесткости для повышения сцепления с дорогой. Во-вторых, применена инновационная резиновая смесь на основе кремния и полимеров, которая повышает износостойкость и придает шинам "механический интеллект" - способность адаптироваться к условиям эксплуатации.

Также в конструкции задействованы гибридные материалы, усиливающие внутренние слои шины без увеличения ее веса. Благодаря использованию этих технологий удалось на 6% увеличить пробег шин Cinturato P7 второго поколения и на 12% снизить сопротивление качению по сравнению с предыдущей моделью. Проверить, что произойдет с моделью через три года, конечно, мы пока не можем, но отзывы в Сети доказывают, что Pirelli отлично себя показывает, не теряя свои свойства.

Устанавливаем покрышки на Skoda Octavia 2014 года выпуска. После перехода с зимних шин на летние сразу же отмечаем тишину. И она никуда не испаряется даже через месяц. Все благодаря технологии PNCS, которая вдвое уменьшает шум в салоне. Отличные показатели достигаются за счет звукопоглощающего материала, прикрепленного к внутренней части шины, под протектором, на герметичный слой. Данное решение позволяет наслаждаться в автомобиле не гулом резины, а музыкой или общением с пассажирами.

Еще один плюс - это четыре "борозды" и ламели, эффективно отводящие излишки воды. Ливень застал на трассе. Автомобили, двигавшиеся плотным потоком, были вынуждены снизить скорость, и мы не стали исключением. Однако постепенно осваиваешься - хочется испытать шины в таких непростых условиях. Ускорившись, мы обнаружили, что Pirelli отлично держат дорогу даже на скорости более 100 км/ч. Но дальше увеличивать скорость и испытывать судьбу не хотелось, к тому же дорога стала извилистой - безопасность всегда на первом месте.

Тут нужно не забывать, что основным способом избежать потери управляемости является банальное соблюдение правил дорожного движения и снижение скоростного режима во время дождя и на мокрой дороге. Какая бы эффективная в плане устойчивости к аквапланированию резина не была установлена на вашем автомобиле - это ни в коей мере не должно расслаблять. А самым опасным с точки зрения склонности к аквапланированию оказываются гладкие дорожные покрытия. Особенно в поворотах.

А вот и еще одно наблюдение, на этот раз связанное с плавностью хода. Cinturato P7 успешно отфильтровывает дорожные неровности. Это стало понятно, после того как я открыл окно и послушал, как резина отрабатывает серию ям с острыми краями.

Благодаря Seal Inside есть возможность не останавливаться при проколе колеса. Такая технология эффективно справляется с большинством (около 85%) типичных ситуаций, приводящих к падению давления в шине. Впрочем, испытывать ее на практике мы не решились, да и возможности не было (и слава богу).

Что касается расхода топлива, то с новыми покрышками он остался примерно на том же уровне, что и с прежней летней резиной и заметно меньшим, чем при езде на зимних покрышках.

Pirelli Cinturato P7 представлены линейкой из более чем 100 моделей с диагоналями R15-R20. Они предназначены для использования на легковых автомобилях и кроссоверах европейских и азиатских марок: Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Toyota, Nissan и других.

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Можно было бы сказать, что главным минусом Cinturato P7 является сумма, которую предстоит за нее выложить, но нет, стоимость модели начинается от 5 500 рублей, что по нынешним меркам не так и дорого. Это вполне себе средний ценовой сегмент.

Среди конкурентов стоит выделить Ikon Tyres Autograph Есо 3 (от 4500 рублей), Nordman SX3 (от 5 500 рублей), Gislaved Premium Control (от 7 000 рублей).