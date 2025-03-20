Подсчитано, сколько в РФ потратили на покупку новых авто

Подсчитано, сколько россияне потратили на покупку новых автомобилей. В феврале на новые легковушки ушло 243,4 миллиарда рублей. Это на 30,5 процента меньше, чем за тот же месяц 2024 года, и самое маленькое число за последний 21 месяц, то есть с июня 2023-го, сообщили «Газпромбанк автолизинг» и «Автостат». Кроме того, впервые за десятилетие февральские продажи оказались меньше январских.

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По сравнению с январем падение суммы трат на новые легковые автомобили оказалось довольно заметным — 12,1 процента.

Больше всего денег ушло на «китайцев»: 148,6 миллиарда рублей, или 61 процент от общей суммы. На втором месте — отечественные машины с 44,7 миллиарда и 18,3-процентной долей. Далее следуют «европейцы» (27,9 миллиарда и 11,4 процента) и «японцы» (10,7 миллиарда и 4,4 процента).

За последний зимний месяц было продано 77 тысяч легковушек — на четверть меньше, чем в феврале 2024 года, и на 12 процентов ниже показателя января 2025-го. Это аномалия, отмечают авторы исследования: обычно в феврале продажи идут активнее, чем в январе.

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Плохие продажи объясняют тем, что многие россияне уже успели купить машины летом или осенью 2024 года. На это их толкнуло заранее анонсированное вступление в силу с 1 октября новых ставок утилизационного сбора, за которым последовал рост цен. Также покупателей продолжает отпугивать высокая ставка Центробанка.