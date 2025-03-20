Автоэксперт объяснил причины запотевания фар изнутри

Конденсат внутри автомобильных фар - проблема, с которой сталкиваются многие автовладельцы. Частота обращений на СТО с данной проблемой, как правило, растет весной и осенью. Но далеко не всегда автовладельцы спешат устранять неисправность, ведь многим она кажется незначительной. Однако появление внутреннего конденсата говорит о более серьезных проблемах. Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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Запотевание говорит о нарушении герметичности детали, что в итоге влияет на её долговечность и безопасность эксплуатации. Конденсат в фарах приводит не только к ухудшению качества освещения, снижению видимости, но и увеличивает риск коррозии отражателя, ведет к окислению контактов электрических соединений.

Основных причин возникновения запотевания внутри фар можно назвать несколько.

1. Часто нарушается герметичность фары. Проблема возникает из-за трещин самого корпуса или стекла, деформации или износа уплотнительных резинок. Даже мелкие щели и сколы могут приводить к проникновению воды внутрь детали.

2. Серьезные перепады температур снаружи и внутри фары. Теплый воздух внутри осветительного прибора может конденсироваться при охлаждении детали. Поэтому даже сквозной трещины может не понадобиться для появления запотевания. Чаще всего проблема появляется в самые влажные периоды года - межсезонье.

3. Проблемы с разъемами. Иногда провода и разъемы, соединяющие фары с внутренними механизмами автомобиля, могут быть недостаточно герметичны. Через такие точки влага легко попадает внутрь фар.

4. Последствия ремонта фары. Запотевание часто возникает после того, как автомобиль вернулся с ремонта, где вскрывали именно фары. Это могла быть замена треснувшего стекла, ремонт отражателя или какой-то тюнинг. Если технология ремонта была не соблюдена, то проблема проявит себя довольно скоро.

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5. Засор вентиляционных каналов. Нарушение вентиляции может происходить из-за забитых накопившейся грязью или поврежденных из-за удара специальных клапанов.

Рекомендую водителям периодически осматривать фары на предмет трещин и различных повреждений. Это позволит диагностировать проблему на самой ранней стадии. Если запотевание незначительное, попробуйте просушить фару потоком теплого воздуха с помощью обычного фена (на низкой температуре и расстоянии). Второй вариант - оставить машину на солнце на несколько часов.

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Если проблема повторяется или конденсата уже много, то лучше доверить работу по устранению проблемы сертифицированному автосервису, - отметил эксперт.