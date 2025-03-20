Эксперт рассказал про надежный и недорогой в обслуживании Volvo

Эксперт Виноградов рассказал про надежный и недорогой в обслуживании Volvo S40

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Если денег не хватает даже на покупку новой Лады Гранты, то других вариантов, кроме как присмотреться к автомобилям с пробегом, нет. И это неплохо, учитывая разнообразие представленных на вторичном рынке вариантов.

Имея бюджет всего 800 тысяч рублей, можно даже рассчитывать на покупку модели премиального бренда. Более того, есть варианты, которые не требуют много денег на обслуживание и ремонт. Давайте рассмотрим один такой автомобиль.

Volvo S40

За 800 тысяч рублей можно купить Volvo S40 второго поколения 2010-2011 годов выпуска. Если хочется универсал V50, то он будет на год-два старше.

Качество краски и защиты от коррозии – на высоком уровне: если не было дешевого ремонта после ДТП, то свой лоск Volvo S40 сохранит.

Volvo S40 не только построен на платформе Ford Focus II, но и делит с ним агрегаты. Базовый мотор 1.6 мощностью 100 л.с. не сможет подарить хорошую динамику, но зато он по-настоящему надежен.

Двухлитровый фордовский мотор объемом 145 л.с. тоже довольно надежен, но кое-какие недостатки у него все же есть. Например, с возрастом могут начаться проблемы с неровными оборотами холостого хода. Поэтому нужно регулярно промывать блок дроссельной заслонки.

Как сэкономить на ТО

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 в целом надежен и редко требует внимания раньше 200-250 тысяч км. Для его здоровья стоит обновлять масло каждые 50 тысяч км, иначе придется менять или ремонтировать дорогой гидроблок.