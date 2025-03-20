Почему нужно парковать автомобиль на скорости

Большинство водителей редко пользуются ручным тормозом при парковке машины из-за особенностей его работы или по причине неисправности, отдавая предпочтение в таком случае передаче.

© Российская Газета

Как заявил независимый специалист по ремонту автомобилей Игорь Савутин в беседе с порталом "Автовзгляд", если транспорт оборудован автоматической трансмиссией, зафиксировать его не составляет труда, для этого достаточно поставить автомобиль в режим P ("паркинг). Ситуация с механической коробкой обстоит совсем иначе.

По мнению Савутина, при остановке на крутом подъеме лучше всего рычаг МКПП оставлять в положение первой скорости, так как другие передачи попросту не смогут удержать машину. Однако если она припаркована "под горку", в таком случае правильней включать "заднюю".

В случае фиксации на ровной поверхности, эксперт посоветовал использовать любую передачу, а также напомнил, что, прежде чем заводить автомобиль, очень важно вернуть селектор КПП в положение нейтрали, дабы не создать аварийную ситуацию. В противном случае транспортное средство может резко дернуться и заглохнуть.

Специалист отметил, что со временем у многих автомобилей скорости включаются далеко не так эластично, как прежде, и для надлежащей работы трансмиссии настоятельно рекомендовал вовремя менять масло и обслуживать по регламенту производителя. В случае ее поломки, уповать при парковке только на КПП не стоит, в таких моментах нужно использовать ручник, резюмировал он.

Как сэкономить на ОСАГО

Ранее "РГ" рассказала о необходимости прохождения "нулевого ТО" на новом автомобиле.