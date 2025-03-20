Специалист дал советы по содержанию авто в идеальном состоянии

Для россиян автомобиль давно уже стал не просто средством передвижения, но и достаточно дорогим имуществом, которое каждый владелец старается защитить от любых негативных проявлений, начиная от угона и заканчивая коррозией кузова. О том, как правильно ухаживать за «железным конем» рассказала в интервью порталу Pravda.Ru сервисный директор «Рольф» Юлия Трушкова.

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Пожалуй, самым фатальным происшествием для любого автомобилиста является не только авария, но и хищение его машины и здесь, по мнению Трушковой, все средства хороши, однако лучше к этой проблеме подходить комплексно. Чтобы затруднить задачу угонщикам специалист советует применять механические блокираторы, которые можно установить на руль, педали управления и ручку переключения передач.

По мнению эксперта, следует использовать и современные электронные системы противоугонной безопасности, лучшие из которых оснащены GPS-трекерами, при этом устанавливая их не в ближайшем гараже «у дяди Васи», а в специализированных мастерских. Для эффективной защиты системы охлаждения автомобиля, по мнению эксперта, лучше устанавливать специальные сетки на облицовочных решетках, не забывая при этом и о защите картера двигателя.

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Самой распространенной проблемой, связанной с эксплуатацией автомобиля, конечно, является коррозия ее кузова. Для эффективной борьбы со ржавчиной специалист советует обрабатывать машину антикоррозийными составами на основе цинка, а для сохранения первозданного блеска автомобильного лака применять бронированные пленки и чаще полировать кузов восковыми препаратами.