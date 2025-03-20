Стоит ли покупать автомобиль Lada в Белоруссии

По информации издания Pravda.Ru, в дилерских центрах Lada, расположенных на территории Белоруссии, комплектация продукции АвтоВАЗ заметно разнообразней, нежели у российских коллег. Прежде всего это касается таких моделей машин, как универсал Lada Vesta в эксклюзивной версии Status, отличительной особенностью которой является наличие вертикального сенсорного экрана в 9,7 дюйма и камеры заднего вида.

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При этом цены на Lada Vesta Status в Белоруссии стартуют в местных рублях с суммы в 45,4 тысячи, что в РФ соответствует сумме в 1,1 млн рублей. По данным портала, опции, аналогичные Status, у отечественных дилеров доступны только в топовых комплектациях «Techno-24» при цене автомобиля не менее 1,23 млн рублей. Причем белорусская версия этого авто оснащена двигателем объемом 1,6 литра, пятиступенчатой механикой и различными «плюшками» в виде зеркального отображения экрана смартфона, мощной аудиосистемы со встроенными сервисами Yandex.

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Однако, по данным аналитиков, на АвтоВАЗе напомнили, что белорусская версия Lada Vesta Status не является официальным предложением производителя, а заводскую гарантию предоставляют именно дилеры республики, впрочем, от этого покупатели автомобиля только выигрывают.