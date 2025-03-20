Летом ДТП в Москве случаются чаще, чем зимой

За последние три года в столице дорожно-транспортные ситуации летом случаются примерно на 40% чаще, чем в холодное время года. При этом, как сообщили в московской Дептрансе со ссылкой на анализ статистики аварийности ЦОДД, на зиму приходится большая часть наездов на пешеходов.

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Помимо роста аварийности, летом в четыре раза увеличивается количество случаев превышения скорости. Эксперты связывают это с тем, что в холодное время года ездить более опасно, так что многие водители ездят осторожнее.

Помимо этого, на дорогах, как правило, меньше автомобилей и пешеходов, а дети не так часто гуляют без родителей. Тем не менее, именно зимой из-за ухудшения видимости и короткого светового дня чаще случаются наезды на пешеходов.

В исследовании также указано, что зимой ДТП чаще всего происходят в период с 07:00 до 09:00, реже всего — с 21:00 до 02:00, летом — более равномерно в течение всех суток. Эксперты пояснили, что в холодное время года горожане, как правило, чаще ездят только на работу, в то время как в тёплое уходят в отпуска и чаще задерживаются вне дома допоздна.

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Тем временем россиянам рассказали алгоритм действий при ДТП. Сразу после столкновения нужно остановить автомобиль, включить «аварийку» и установить знак аварийной остановки. Кроме того, что это требование ПДД, это ещё и способ избежать дополнительных аварий.