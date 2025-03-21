В России продают Renault Sandero Stepway по приятным ценам

Второе поколение модели, собранной на АвтоВАЗе, предлагается к покупке на нескольких известных классифайдах. Так, в Красноярске новая машина обойдётся в 1 690 000 рублей. Частный продавец указал, что автомобиль был куплен у официального дилера, на учёт не ставился, и с момента приобретения стоит в тёплом и сухом гараже.

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Приятным бонусом станут два бесплатных ТО дилера, зимние шины Michelin, а также парктроники и сигнализация, установленные при покупке, которые входят в указанную стоимость.

Автомобиль в комплектации Drive оснащён 16-клапанным атмосферным мотором HR16 объёмом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В машине есть мультифункциональный руль с отделкой «под хром», мультимедийная система с сенсорным дисплеем, 16-дюймовые литые диски, круиз- и климат-контроль, четыре подушки безопасности, подогрев зеркал, заднего и лобового стекла, а также передних сидений.

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Также в Красноярске дилер Hyundai продает точно такой же автомобиль за 1 740 700 рублей. Ещё несколько таких машин есть в автосалонах Хабаровска и Владивостока. Один автомобиль оснащён 82-сильным двигателем и «механикой», остальные — 113-сильным мотором с той же МКП. В них нет климат-контроля, магнитолы и электростеклоподъёмников сзади. Хэтчбек во Владивостоке обойдётся в 1 950 000 рублей, а в Ставрополе чуть дешевле — за 1 860 000 рублей (вместе с дополнительной сигнализацией и парктрониками).