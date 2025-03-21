Автомагазины не выдерживают конкуренции с онлайн-торговлей

Рост продаж автомобильных товаров на торговых интернет-площадках способен со временем свести на нет работу традиционных магазинов автозапчастей, считают эксперты. Об этом говорят данные января и февраля 2025 года.

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Так, на Ozon жители Санкт-Петербурга покупали автотовары в 1,5 раза чаще, чем за тот же период прошлого года. Самый значительный рост зафиксирован в сегменте оборудования для диагностики и ремонта автомобилей — в 4 раза.

По мнению экспертов, это связано с тем, что сами автосервисы стали делать закупки на тех же маркетплейсах, которые сумели выстроить все процессы, касающиеся контроля качества продаваемой продукции.

В пресс-службе Ozon рассказали, что покупка шин ещё год назад стала активно происходить в онлайне, когда компания изменила подход к доставке. Шины стало возможно забирать в пунктах выдачи заказов. А продажи покрышек в первые месяцы года всегда отличались ростом, как и других товаров, например, для мототехники, потому что начинается подготовка к сезону.

На Wildberries продажи автотоваров в Петербурге за период с 1 января по 15 марта этого года увеличились от года к году почти на 50%, средний чек вырос при этом на 7%. Это связывают, в том числе, со значительным ростом ассортимента, который расширился на значительные 45%. Отмечается, что спрос на шины и диски вырос сразу на рекордные 250%, оборот автозапчастей — почти на 100%. Рост продаж автохимии и автокосметики доходит до 60%, масел и технических жидкостей — до 58%. На 46% относительно отчётного периода прошлого года выросли продажи аккумуляторов.

В «Авито» также отмечают рост реализации автопродукции. Так, комплектующие для салона за последние три месяца петербуржцы покупали на 13% чаще, чем год назад, детали рулевого управления и стёкла — на 6%, элементы тормозной системы — на 3%. Среди бывших в употреблении запчастей наибольший рост зафиксирован среди товаров для салона автомобиля (на 16%), аккумуляторов (на 10%) и комплектующих для тормозных систем (на 3%). Новыми лучше всего уходят комплектующие для рулевого управления (рост на 21%) и автомобильные стёкла (на 12%).

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Эксперты считают, что активный рост продаж автотоваров на маркетплейсах может повлиять на сокращение числа обычных автомагазинов уже в ближайшей перспективе.