15-летний ВАЗ-2105 без пробега выставили на продажу

В Воронеже продают новый ВАЗ-2105, выпущенный в 2010 году. Все свои 15 лет жизни седан простоял в гараже.

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Пробег "пятёрки" цвета "Космос" составляет 178 км. Владелец сообщил, что автомобиль хранился в гараже и имеет одного собственника по ПТС. Всё до последнего болтика - заводское.

Автомобиль оснащён стандартным двигателем 1.6 мощностью 73 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

За новый ВАЗ-2105 продавец планирует выручить 1 000 000 рублей и к торгу не готов.

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Ранее "РГ" рассказывала об аналогичной модели, которую также продают за миллион, но авто гораздо старше.