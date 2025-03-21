Что нельзя делать с машиной весной

Директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков рассказал "Российской газете", что весной необходимо уделять особое внимание обслуживанию автомобиля, чтобы избежать распространенных ошибок, которые могут негативно сказаться на его состоянии.

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