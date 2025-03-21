Автоэксперт Серебряков объяснил, что нельзя делать с машиной весной
Директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков рассказал "Российской газете", что весной необходимо уделять особое внимание обслуживанию автомобиля, чтобы избежать распространенных ошибок, которые могут негативно сказаться на его состоянии.
"Так, не следует мыть двигатель самостоятельно. Без достаточного опыта и знаний такая мойка мотора может привести к повреждению электронных компонентов и возникновению неисправностей. Лучше доверить эту процедуру профессионалам на специализированных автомойках. Не нужно использовать топливные добавки без консультации. Применение различных присадок и добавок к топливу без рекомендации специалиста может быть неэффективным или даже вредным для двигателя. Перед использованием подобных средств следует проконсультироваться со специалистами. Не надо ездить по лужам на высокой скорости. Въезд в воду на большой скорости может привести к гидроудару двигателя или аквапланированию, что снижает контроль над автомобилем и увеличивает риск аварии. Сначала следует проверить уровень заряда аккумулятора и отсутствие окислов на его клеммах. Проверить уровни моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкостей. Если они помутнели, то рекомендуется их заменить. Следует проверить состояние высоковольтных проводов и свечей зажигания, очистить контакты от окислов и загрязнений, при необходимости заменить поврежденные элементы. 10 легендарных автомобилей Гаража особого назначения Рекомендуется проверить давление в шинах и их состояние. Убедиться в исправности фар, сигналов поворота, стоп-сигналов и других световых приборов. Также проверить работу системы кондиционирования и других электронных систем автомобиля. Совершите короткую поездку на небольшой скорости, чтобы убедиться в исправности всех систем машины", - отметил специалист.