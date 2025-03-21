Эксперты назвали условие, при котором в РФ начнут дешеветь авто

Период с марта по июль считается не самым выгодным периодом для покупки автомобиля, считает к. э. н., доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета "Синергия" Елена Степанычева.

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По её словам, в это время наблюдается увеличение спроса, поэтому дилеры могут повышать цены.

Однако российский рынок находится в состоянии сокращения, а у дилеров наблюдается затоваренность автомобилями прошлого и даже 2023 годов выпуска. Февральское снижение продаж говорит о том, что стоки дилеров по-прежнему наполнены.

"Это снижение может привести к падению цен в пределах 5−10% в последующие месяцы, если ситуация не изменится и будет наблюдаться избыток предложения", - цитирует доцента кафедры экономики Университета "Синергия" Юлию Бутырину "Финансы Mail".

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