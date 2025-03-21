На продажу выставили 10-летний Volkswagen Tiguan без пробега

"Российская газета" в ходе мониторинга сайтов объявлений обнаружила настоящую "капсулу времени" - десятилетний Volkswagen Tiguan с минимальным пробегом (на одометре всего 5 300 км). За этот автомобиль владелец просит 2 700 000 рублей - можно сказать, что по цене нового китайского автомобиля.

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Под капотом у выставленного на продажу кроссовера 1,4 литровый двигатель TSI, который выдает 150 л.с. Коробка - механическая. Привод - полный.

"Покупался у дилера и там жe проходил регулярный инспекционный сервис (есть все документы). Автомобилем владел пожилой человек, всю жизнь проработавший водителем, от того такое состояние и обслуживание. Продается собственником по завещанию (в ПТС только 1 собственник). Обоснованный торг только при осмотре", - говорится в объявлении.

Также хозяин "Тигуана" отмечает, что "от новoго aвто машина отличaется фopмально. Бeз ДTП и oкpaсов - всe pоднoe".

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