Автодилеры объяснили причину падения продаж машин

В последний зимний месяц продажи новых автомобилей в России показали слабые результаты. Так, в феврале 2025 года было реализовано 78 040 машин что на 24,9% меньше, чем за тот же период прошедшего года.

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Как сообщил в беседе с аналитическим агентством "Автостат" генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий, на данный момент предложения по большинству брендов и моделей значительно превышает спрос на них. По словам Слуцкого, на снижение интереса значительно повлияли два фактора: рост ключевой ставки и укрепление рубля, которое создало у автолюбителей мнимое ожидание дополнительных дисконтных предложений. При этом условия по приобретению автомобилей для конечного потребителя в феврале были выгоднее, чем в январе, это не помогло рынку показать положительную динамику, резюмировал он.

Согласен с коллегой и директор группы компаний "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, который полагает, что падение продаж стало следствием денежно-кредитной политики, которая привела к значительному снижению пользования заемными средствами. А высокие ставки по депозитам и вкладам склоняют людей нести свои деньги не в автосалоны, а в банк.

Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов считает, что на продажах отразились массовые слухи о возможном возвращении ушедших из РФ западных брендов. Это привело к падению посещения дилерских центров почти на 30%.

Иванов отмечает, что потребители стали грезить надеждами на возможность покупки знакомых марок по прежним ценам, но по факту это является лишь иллюзией, поэтому в ближайшие три года ожидать изменений не стоит.

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Ранее "РГ" писала о том, что траты россиян на новые автомобили оказались наименьшими за 21 месяц.