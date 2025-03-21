Эксперты оценили сверхбыструю зарядку электромобилей от BYD

Китайский автогигант BYD представил новую технологию, которая может изменить будущее электромобилей. Их система под названием «Super e-Platform» позволяет зарядить машину всего за пять минут — примерно столько же, сколько нужно, чтобы заправить обычную машину бензином.

© Ferra.ru

По словам компании, новая батарея добавляет до 400 километров пробега за эти пять минут. Это значит, что за одну секунду машина получает запас хода примерно на 2 километра. Для этого BYD создали мощные зарядные станции на 1 мегаватт (1000 киловатт), которые сначала появятся в Китае — всего планируется построить 4000 таких точек. Первыми эту технологию получат новые модели Han L и Tang L.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Для сравнения, зарядки Tesla сейчас дают около 270 километров за 15 минут, что намного медленнее. Эксперты говорят, что такой шаг может помочь людям быстрее переходить на электромобили, ведь теперь не придется долго ждать у зарядной станции. Пока технология доступна только в Китае, но в будущем она может выйти и на другие рынки.