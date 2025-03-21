Почему китайские мотобренды захватывают рынок

Рост продаж мотоциклов в России набирает обороты, и этому способствуют сразу несколько факторов. Ранняя весна и отсутствие снега в этом году ускорили начало сезона, а мотоциклы всё чаще становятся модным аксессуаром и частью образа жизни. Китайские бренды, предлагающие доступные и стильные модели, активно захватывают рынок, вытесняя традиционных лидеров — европейские, японские и американские марки. Однако при выборе мотоцикла важно учитывать не только марку, цену, но и доступность запчастей, сервиса и ликвидность на вторичном рынке.

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Рёв моторов и рост продаж

Всё больше людей видят в мотоцикле не просто транспорт, а символ свободы и стиля. Эксперты в первую очередь этим объясняют высокие продажи. Сначала аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало рекорд 2024 года, отметив покупку россиянами 43 тысяч новых мотоциклов (+58% в годовом выражении).

Затем небывалый рост интереса к мототранспорту подтвердился и мартовскими подсчётами, которые выявили к середине месяца стремительный рост продаж на 150%. Для сравнения: за весь февраль было куплено чуть больше 200, за первую неделю марта – 354, а за вторую – уже 886 мотоциклов.

От пробок к свободе

Рост продаж наблюдается не только в крупных городах, но и в регионах. Мотоцикл всё чаще становится оптимальным транспортом, когда, например, жаль тратить драгоценное личное время на стояние в пробках в «миллионниках». Да и в целом двухколёсный друг – манёвренный, экономичный и не требует много места для парковки. К тому же, поездки на мотоцикле по живописным местам – прекрасный вариант отдыха от городской суеты, дающий возможность наслаждаться красотой природой не из окна.

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Аксессуар для среднего класса

Всплеск продаж мотоциклов весной – это, конечно, и сезонная история. Солнце пригревает, зимы почти не было. Люди видят чистые дороги и думают: «Пора брать новый байк!». Другая причина – интерес к мотоциклам как к модному аксессуару, набирающему популярность у людей среднего возраста. Подогревают симпатию и мотоблогеры, набирающие миллионную аудиторию, делится своим наблюдением руководитель объединения МотоРоссия Андрей Иванов.

«"Мотоциклизм", как таковой, – это уже образ жизни, то есть не суровое байкерство с какими-нибудь хромированными рулями и крутой модификацией мотоциклов, нет. Покупка городского мотоцикла у человека, скажем так, среднего возраста уже стоит через запятую в списке каких-то новых модных аксессуаров. Например – как современный телефон, модная одежда, велосипед, абонемент в тренажерный зал и так далее. Поэтому сейчас мотоцикл становится неким must-have», – отмечает эксперт.

Любопытствующие взгляды

Как бы то ни было, продавцы в салонах потирают руки от удовольствия. А на дорогах всё чаще стали встречаться гордые мотоциклисты. Интересно наблюдать за реакцией автолюбителей. Кто-то хмурится, недовольно сигналя, кто-то, наоборот, с любопытством разглядывает. А кто-то, возможно, даже немного завидует их свободе и подумывает наведаться в ближайший шоурум. Кстати, тренды на моторынке те же, что и на автомобильном, отмечает редактор журнала «За рулём» Кирилл Милешкин.

«Лидируют "китайцы": отечественные разработки отсутствуют, а новые японские, американские и европейские мотоциклы стоят серьёзных денег. Вторичный рынок существенно крупнее сегмента новых байков. Сугубо летняя эксплуатация и, как правило, небольшие пробеги способствуют тому, что даже в почтенном возрасте мотоциклы остаются вполне "живыми"», – констатирует эксперт.

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Мото-бум

Ажиотаж на рынке может быть связан и с тем, что в Россию потоком хлынули мотобренды из Поднебесной, рассказали Quto в агентстве «Автостат».

«Рост продаж новых мотоциклов в России во многом связан с появлением на отечественном рынке, взамен ушедших европейских, японских и американских, многих брендов из Китая, которые при этом имеют и более низкую цену. Согласно данным агентства, по итогам продаж двух месяцев 2025 года на российском рынке новых мотоциклов в лидерах такие бренды, как Regulmoto (245 штук), Kayo (126 штук), Racer (111 штук), Voge (90 штук) и Motoland (87 штук). На долю этих пяти марок приходится 43% всех продаж», – уточнил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Если раньше самыми популярными были "баварцы" и индийские Bajaj, то сейчас в топе у покупателей стали «китайцы» по цене до от 100 до 300 тысяч рублей. Их ввозят в Россию массово и, благодаря своей доступности, а также широкому ассортименту, они захватывают рынок. К слову, это не какой-нибудь ширпотреб.

Специалисты отмечают существенный прогресс в качестве. Конечно, хватает среди потенциальных покупателей и хейтеров, которые не готовы отказываться от любимых брендов. Но это – вопрос личных предпочтений, однозначного совета в выборе бренда по прописке нет. Ну а если кто-то задумывается с автомобиля пересесть на мотоцикл, то неплохо было бы учесть несколько нюансов, советует Иванов.

«При покупке мотоцикла в первую очередь нужно разобраться, берёте вы подержанный или новый. Если это покупка на вторичке, то лучше обратиться к услугам подборщиков – профессионалов, которые обладают специальным оборудованием, знаниями, навыками и могут подобрать из всего многообразия предложений подходящий вариант. В любом случае предпочтительнее всего брать проверенные бренды – японские, немецкие и американские», – рекомендует эксперт.

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Секреты от опытных

Не лишним будет обратить внимание и на ликвидность мотоцикла на вторичном рынке. Также заранее имеет смысл поинтересоваться о наличии запчастей и хорошей базы техобслуживания: вряд ли в 500 километрах от города можно будет найти достойный сервис.

Например, продолжает Иванов, перед покупкой можно позвонить дилеру в соседний город и спросить, сколько будет стоить боковой пластик, зеркало, бак, или та же фара. Обязательно следует уточнить сроки ожидания, ремонта и его стоимость. А у дилера перед покупкой надо уточнить, сколько будет стоить сезонное ТО, все ли для него есть – расходники, цепи, звезды и так далее. Надо ли искать всё самому и привозить с собой.

«Китайцы» бросают вызов Очевидно, что в ближайшие годы и в России, и в мире можно смело ожидать расширения ассортимента «китайцев». Особенно интересно понаблюдать за тем, как производители из Поднебесной осваивают новые сегменты, не только малокубатурные бюджетные модели, но и весьма серьёзные модели.

Самый наглядный пример, по мнению Милешкина – представленный осенью байк Great Wall – Suou S2000. Это – единственный в мире мотоцикл, который имеет серийный оппозитный 8-целиндровый мотор. По пафосу, оснащению и характеристикам – ровня признанным лидерам сегмента дорогих «туристов».

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Больше чем транспорт

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Кстати, на росте продаж сказывается и развитие мотокультуры в России. Новые клубы, тематические фестивали объединяют любителей двухколёсной техники. Это создает целое сообщество, где любители мотоциклов обмениваются опытом, помогают друг другу в ремонте и просто приятно проводят вместе время. И, конечно, такой ажиотаж вокруг мотоциклов подогревает интерес у тех, кто раньше даже не задумывался о покупке.