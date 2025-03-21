Названы пять недостатков Lada Niva Travel

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал отечественный внедорожник Lada Niva Travel и рассказал о его недостатках.

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«В длину Нивы Travel чуть больше четырех метров (вместе с запасным колесом на пятой двери). При таких параметрах было бы наивно рассчитывать на просторный салон», — сказал эксперт.

Не восхищает объемом и багажник. По заводским данным, он вмещает только 320 литров, отметил специалист.

Кроме того, у автомобиля сильно шумит печка. Также, у блока отопителя от «Самары-2» очень слабая подсветка. Разглядеть шкалы не получается даже в темное время.

В смешанном режиме Lada Niva Travel потребляет 12–13 литров на 100 км. По сегодняшним меркам многовато для компактного внедорожника (пусть и классического).

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«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

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