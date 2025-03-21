Foxconn договаривается о партнерстве с Mitsubishi

Тайваньский Foxconn, гигант на рынке потребительской электроники, расширяет сферу деятельности — он ведет переговоры сразу с двумя автопроизводителями о возможном стратегическом партнерстве. Как сообщает Nikkei Asia, Foxconn может договориться о сотрудничестве с Nissan или Mitsubishi. Причем сделка с последней обсуждается уже более полугода: Foxconn и Mitsubishi могут создать совместный проект по выпуску электромобилей.

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Nikkei Asia утверждает, что в настоящее время Foxconn и Mitsubishi находятся на завершающей стадии переговоров о стратегическом партнерстве. Для Foxconn, выпускающего айфоны, смартфоны Xiaomi и другие гаджеты, такое сотрудничество позволит укрепиться в индустрии электромобилей, а для Mitsubishi откроет доступ к новым технологиям из мира IT. Пока стороны официально не комментируют переговоры, однако аналитики отмечают, что успех сделки может стать переломным моментом для Foxconn, стремящейся сократить зависимость от рынка потребительской электроники.

Ранее стало известно, что на повестке остается и потенциальное сотрудничество Foxconn с Nissan. Этот японский автопроизводитель отчаянно нуждается в инвестициях, особенно после того, как сделка с Honda не состоялась. Помимо Foxconn, Nissan рассматривает и возможность инвестиций от «японского коллеги-автопроизводителя» Mitsubishi.

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Несмотря на несостоявшуюся сделку, Honda, Nissan и Mitsubishi продолжают работать вместе в рамках стратегического партнерства, нацеленного на создание «умных» электрифицированных автомобилей.