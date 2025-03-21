Что нужно сделать с только что купленной машиной

Эксперт Денисов объяснил, что нужно сделать даже с только что купленной машиной

© За рулем

Сразу после покупки нового автомобиля нужно сделать антикоррозийную обработку, чтобы нейтрализовать распространение возможных очагов коррозии. Таким советом поделился автоэксперт Денис Денисов.

«Не стоит удивляться – даже на новых автомобилях заводское покрытие, особенно на днище, может быть недостаточно качественным. На некоторых моделях рамы свариваются после покраски, что также может привести к проблемам с коррозией», – объясняет эксперт.

Денисов советует обращаться в специализированные сервисы, там мастера снимут элементы подвески и тщательно осмотрят кузов, днище и раму. После обработки кузова специалисты «законсервируют» автомобиль, это поможет сохранить его в хорошем состоянии и будет большим плюсом при последующей продаже.

Если процесс коррозии начался, нужно локализовать проблемные очаги при помощи механической и химической обработки. Выбирая состав для обработки днища и кузова, важно учитывать наличие в нем ингибиторов коррозии и адгезию, подчеркивает Денисов.

«Состав должен быть достаточно жирным, чтобы не высыхать и не трескаться. Многие опытные автолюбители смешивают пушечное сало с антикоррозийным составом, содержащим ингибиторы коррозии. Это помогает закрыть доступ кислорода и жидкости, особенно опасной дорожной соли, которая активно используется зимой», – объясняет специалист.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Нужно помнить, что соль и влага вызывают электрохимическую коррозию, она разрушает кузов быстрее, чем обычная коррозия от влаги, подытожил Денисов.