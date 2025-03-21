Названа дата, когда следует поменять зимние шины на летние

Погодные условия позволяют водителям в Москве сменить зимние шины на летние после 25 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.

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«Начиная с 26 марта днем и ночью будет плюсовая температура в столичном регионе, поэтому москвичам уже можно будет переобуться», – сказал Цыганков.

До этого собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев сообщил, что летние шины нужно покупать в сезон, когда ассортимент максимально широкий.

Эксперт советует брать летние шины с защитой от аквапланирования, а также — резину с четырьмя дренажами. На рынке много шинных брендов, но лучше ориентироваться на китайский премиум или средний сегмент. Если автомобилист хочет сэкономить, то следует выбирать из среднего ценового сегмента. При этом Погуляев рекомендует не покупать совсем неизвестные бренды, не имеющие истории и отзывов, а также заранее узнавать об условиях гарантии на шины.

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