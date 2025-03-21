Обслуживание корейских автомобилей подорожало

С момента ухода с отечественного рынка многих известных мировых производителей произошли заметные изменения в автомобильном мире. Однако большинство владельцев иномарок остались верны своим машинам.

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В беседе с порталом "Автовзгляд" генеральный директор управляющей компании "К-Групп" Михаил Мартынов поделился мыслями о том, как за последние три года изменились условия обслуживания и доступность запчастей для корейских автомобилей. Он отметил, что первое заметное подорожание услуг произошло ещё в первой половине 2022 года, когда в России возник искусственный дефицит деталей и СТО, повлиявший на рост цен.

По словам Мартынова, на тот момент около 300 мастерских в столице и 150 в Санкт-Петербурге прекратили свою работу, но позже ситуация стабилизировать. Машины Kia и Hyundai в том числе коснулись проблемы удорожания и дефицита. Некоторые комплектующие становилось крайне сложно найти, а сроки доставки были долгими. В свою очередь цены на некоторые оригинальные товары от именитых брендов выросли на 60% за трехлетний период, а стоимость обслуживания поднялась на 30%.

Однако, по словам эксперта, это негативное явление с лихвой компенсировалось появлением на отечественном рынке большого разнообразия качественных аналогов. Сегодня производители предлагают товары для различных ценовых категорий. Многие из них уже успели хорошо зарекомендовать, снискав доверие покупателей, резюмировал он.

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