Руководитель автосервиса рассказал, как правильно хранить автомобильные шины

Владелец и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев рассказал, что многие автомобилисты в процессе хранения покрышек часто допускают ошибки.

Погуляев в беседе с "Газетой.Ru" отметил, что самой распространенной из них является упаковка резины в пакеты и размещение ее на балконе. Он сообщил, что консервация таким образом губительна для нее. Если целлофан герметично закрыт, внутри образуется конденсат, что разрушает поверхность шины. Кроме того, попадание на нее солнечного света приводит к выгоранию парафина, который защищает ее от старения.

Не лучшим образом сказывается и нахождение колес в гараже. Из-за перепадов температур шины начинают растрескиваться, что приводит к потере давления и образованию грыж, резюмировал специалист.

Эксперт напомнил, что, если водитель планирует использовать резину в течение нескольких лет, перед их отправкой на хранение крайне необходимо тщательно помыть шины. В том числе он посоветовал с каждым сезоном менять положение колес, чтобы избежать одностороннего износа.

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