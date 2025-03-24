В России продают новый Toyota LC Prado 2013 года по цене Tank 500

Российская Газета

На одном из сайтов бесплатных объявлений "РГ" обратила внимание на Toyota Land Cruiser Prado (150) 2013 года, продающийся в Тюмени. Автомобиль привлёк внимание состоянием, пробегом и ценой.

В России продают новый Toyota Prado 2013 года по цене Tank 500
© Российская Газета

"Прадо" за 12 лет проехал всего 2000 км. Продавец пишет, что автомобиль был куплен у официального дилера в Тюмени в сентябре 2013 года и практически не эксплуатировался.

Указано, что внедорожник представлен в комплектации Prestige. Салон - кожа, есть мультируль, круиз-контроль, подогревы сидений, кнопка запуска двигателя, штатная магнитола, климатическая система, дополнительно установлены фаркоп и сигнализация.

Автомобиль оснащён 282-сильным бензиновым двигателем 4.0 литра, автоматической коробкой и системой полного привода.

Назначенная цена - 8 000 000 рублей. Пожалуй, дороговато за 13-летний внедорожник, пусть и Toyota. И с этим согласны потенциальные клиенты: авто, согласно данным сайта, "висит" в продаже уже два года.

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Для сравнения, одноклассника "Прадо", новый Tank 500 в России продают за 6,8 - 8,25 млн рублей. За Tank 700 классом выше и намного более оснащённый, чем архаичная по меркам сегодняшнего дня "Тойота", просят 9,5 - 12,5 млн рублей.

Автоэксперт
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser
Toyota