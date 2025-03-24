В России продают новый Toyota Prado 2013 года по цене Tank 500

На одном из сайтов бесплатных объявлений "РГ" обратила внимание на Toyota Land Cruiser Prado (150) 2013 года, продающийся в Тюмени. Автомобиль привлёк внимание состоянием, пробегом и ценой.

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"Прадо" за 12 лет проехал всего 2000 км. Продавец пишет, что автомобиль был куплен у официального дилера в Тюмени в сентябре 2013 года и практически не эксплуатировался.

Указано, что внедорожник представлен в комплектации Prestige. Салон - кожа, есть мультируль, круиз-контроль, подогревы сидений, кнопка запуска двигателя, штатная магнитола, климатическая система, дополнительно установлены фаркоп и сигнализация.

Автомобиль оснащён 282-сильным бензиновым двигателем 4.0 литра, автоматической коробкой и системой полного привода.

Назначенная цена - 8 000 000 рублей. Пожалуй, дороговато за 13-летний внедорожник, пусть и Toyota. И с этим согласны потенциальные клиенты: авто, согласно данным сайта, "висит" в продаже уже два года.

Как сэкономить на ОСАГО

Для сравнения, одноклассника "Прадо", новый Tank 500 в России продают за 6,8 - 8,25 млн рублей. За Tank 700 классом выше и намного более оснащённый, чем архаичная по меркам сегодняшнего дня "Тойота", просят 9,5 - 12,5 млн рублей.