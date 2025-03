Dodge Challenger с компрессорным V8 9.4 HEMI продадут с аукциона

Автомобиль построен в Австралии, с использованием деталей Roadster Shop, Baer, Wilwood и других. Двигатель — компрессорный V8 9.4 HEMI от Stanton Racing Engines. Предварительно маслкар оценили в 325—375 тысяч долларов.

То, что выглядит как старый Dodge Challenger, на самом деле может оказаться кастомом на шасси Roadster Shop — например Challenger Havoc им и является. Маслкар построен мастерской Rides by Kam из Австралии, потому в салоне стоят кресла от Holden VF Commodore. Дизайн придуман и воплощен там же, а вот двигатель собран в Stanton Racing Engines — эта фирма делает гоночные моторы для Mopar. Основой выступил «коробочный» V8 9.4 HEMI, который дополнили приводным нагнетателем F3 ProCharger. В комплексе с другими доработками это позволило снять с «восьмерки» больше двух тысяч лошадиных сил.

© Mecum

© Mecum

© Mecum

Тяга на задние колеса идет через «механику» Tremec T56 Magnum с двухдисковым керамическим сцеплением и дифференциал Roadster Shop. Тормоза собраны на компонентах Baer и Wilwood, а рулевая рейка взята у машин NASCAR. Подвеска, понятно, пневматическая, диаметр колес American Legend Blackhawk — 20 дюймов. Интерьер Havoc представляет собой сочетание крашеного металла и кожи. Здесь можно найти приборы Dakota Digital, подушки безопасности Ridetech и встроенный в переднюю панель iPad, на который вынесено управление подсветкой и медиасистемой.

© Mecum

© Mecum

© Mecum

На SEMA 2019 маслкар отметился рядом достижений. Он стал одним из финалистов конкурсов Battle Of The Builders, Goodguys Gold Award и Best On Roadster Shop, а также получил награду SEMA Show Stopper Award. В рамках аукциона Mecum, который пройдет в ближайшие выходные в калифорнийском Глендейле, за Havoc планируют выручить 325—375 тысяч долларов, что соответствует 27,5—31,7 миллиона рублей.

Во столько оценили три года работы и 10 тысяч часов постройки одного из самых необычных кастомов.