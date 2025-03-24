АвтоВАЗ впервые предложил иномарки со скидкой «для своих»

В телеграм-канале «На заводе» подтвердили, что льготная программа для работников расширена на «прошлогодние» кроссоверы XCite X-Cross 7. Соответствующий указ подписал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Как и прежде, для сотрудников со стажем менее десяти лет действует дисконт 7% от рекомендуемой розничной цены, для работников со стажем десять лет и более скидка составляет 10%.

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Работники АвтоВАЗа впервые смогут купить с корпоративной скидкой не продукцию Lada. Официально связь между марками Lada и Xcite не подтверждается, однако кроссоверы молодого бренда продаются в салонах официальных дилеров АвтоВАЗа. Спрос на Xcite оставляет желать лучшего: по слухам, в стоках остаются 7-10 тысяч нераспроданных машин.

Выпускают автомобили XCite на «Автозаводе Санкт-Петербург», который де юре не связан с АвтоВАЗом. Конструктивно X-Cross 7 повторяет Chery Tiggo 7 Pro: разница только в шильдиках. О локализации производства с китайским партнёром договориться не удалось, и по неофициальным данным, новые машинокомплекты поставлять не станут. Десятипроцентная скидка на XCite не предел: некоторые дилеры готовы делать вдвое больший дисконт.

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Перспективы «Автозавода Санкт-Петербург» туманны. Какие автомобили будут собирать после завершения контракта с Chery доподлинно неизвестно, но по предварительным данным, на площадке пропишутся «импортозамещённые» аналоги бюджетных Renault на платформе CMF-B-LS.