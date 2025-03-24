Московская полиция будет ездить на новых «Москвичах»

В рамках этой закупки было приобретено не менее 55 автомобилей «Москвич», включая 40 кроссоверов и 15 лифтбеков, только вышедших с конвейера в 2024-м году. Примечательно, что руководство столичной полиции выбрало самые дорогостоящие версии «Москвич 6» — не ниже уровня «Бизнес». Под капотом у отечественного авто турбированный двигатель на 174 лошадиные силы и 6-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT.

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Так, согласно открытым данным, цена на «Москвич 6» 2024 года стартует с почти 3 миллионов рублей. Тем не менее, производитель может предоставлять скидки на подобные крупные закупки, особенно для государственных структур.

Подобное пополнение автопарка полиции Москвы — не первый случай. Ранее столичные правоохранители уже получали новые «Москвичи», вместе со своими коллегами в лице иных правоохранительных органов. В частности, в июле 2023 года для Росгвардии было приобретено 100 бензиновых «Москвичей 3», а в ноябре того же года МВД получило 206 таких же автомобилей. В случае с электрической версией «Москвич», их кроссоверы встречаются в автопарках мэрии Москвы, Генеральной прокуратуры РФ и Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

Укажем, что цены на новые автомобили в России начали снижаться. Бывший глава РОАД, Олег Мосеев рассказал о том, что что текущая волатильность курса рубля к доллару не оказывает непосредственного влияния на ценовую политику автопроизводителей. Однако им всё-равно приходится снижать цены, чтобы разгрузить забитые склады и тем самым оживить рынок.

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Ранее мы писали, что укрепление рубля на валютном рынке не сможет привести к удешевлению автомобилей. Однако, это всё же случилось — машины подешевели. Преимущественно, на это повлияло падение покупательского интереса и стремлением дилеров активировать продажи.