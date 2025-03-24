Главные особенности газогенераторных автомобилей в 1943

Во время Второй мировой войны была широко распространена практика переоборудования автомобилей с бензиновым двигателем на газогенераторные. Главным преимуществом таких моторов была возможность работать на местном дешёвом топливе: древесине, угле, торфе. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой редакция Quto.ru смогла узнать подробнее об этих машинах.

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«По решениям партии и правительства в нашей стране проводится массовое переоборудование бензиновых автомобилей на газогенераторные. Широкое внедрение газогенераторных машин позволит сэкономить миллионы тонн бензина, столь нужного в настоящее время для фронта», — говорится в книге.

Кроме того, в качестве одного из ключевых преимуществ топлива авторы называют его стоимость. Так, доставка бензина, особенно в отдалённые районы, обходилась в то время достаточно дорого, требовала задействования большого количества техники, при этом нередко приводила к утечкам и полной потере «горючего». А дерево, уголь и торф в советское время были очень дешёвым ресурсом, да ещё и «неисчерпаемым».

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Таким образом, распространение газогенераторных машин позволяет не только сократить расходы на эксплуатацию, но и не зависеть от поставок и районов добычи бензина.

«Заставить работать на твёрдом топливе можно любой бензиновый автомобиль. Для этого требуется оборудовать его газогенераторной установкой и произвести некоторые изменения в двигателе и ряде других агрегатов и деталей автомобиля», — говорится в книге.

Кроме того, сразу несколько советских предприятий наладили серийный выпуск таких машин — это были ГАЗ-42 и ЗИС-21, которые, как утверждается, хорошо себя зарекомендовали.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

В 1943 году массово переоборудовали только грузовые автомобили, но в книге говорится, что власти уже запланировали программу модернизации для легковушек и автобусов.

Параллельно с производством силовых установок, работающих на деревянных чурках и угле, необходимо было добиться их качественной и производительной работы — и одну из самых важных ролей в этом вопросе играли водители.

«Выполнение этой задачи в очень большой части падает на шофёров. Он должен очень хорошо знать особенности его устройства и работы, твёрдо усвоить правила ухода за ним, обслуживания и вождения, уметь предупреждать, определять и устранять возможные неисправности и неполадки», — уточняет автор.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

При использовании твёрдого топлива для питания двигателя сначала необходимо превратить его в газ, для чего используется газогенератор. Он представляет собой подобие вертикальной шахтной печи, заполняемой деревом, углём или торфом.

Раскалённые нижние слои топлива, взаимодействуя с поступающим в агрегат воздухом, образуют газ, на котором может работать двигатель внутреннего сгорания.

Однако сразу использовать его нельзя из-за высокой температуры и наличия угольной пыли, сажи и золы. Охлаждение и очистка от примесей, как правило, происходила в отдельных камерах грубой и тонкой очистки, чаще всего расположенных в этой же печи. На ряде моделей ставились отдельные газоохладители.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

К слову, в то время уже велись разработки универсальных газогенераторов, однако в 1943 году их не было, так что работать агрегаты могли только на одном виде твёрдого топлива, и использовать другое без предварительной переделки было нельзя. Самих видов «горючего» было достаточно много.

Полностью ознакомиться с книгой «Учебник шофёра газогенераторных автомобилей» от 1943 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

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