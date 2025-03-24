ГАЗ показал самосвал-сельхозник с трехсторонней разгрузкой

Пресс-служба группой компаний «Современные транспортные технологии» поделилась фотографиями бескапотника на шасси «Валдай-12». Новый самосвал ГАЗ грузоподъёмностью 6,6 тонны может вмещать 15,3 кубометра сыпучих грузов (с надставными бортами), разгружаться набок и назад при помощи гидравлического устройства с четырёхзвенным гидроцилиндром производства САЗ.

© Motor.ru

Целевая аудитория самосвала на базе «Валдая-12» — сельскохозяйственные компании и коммунальщики. В базовой комплектации с низкими бортами объём грузовой платформы составляет 6,38 кубометра. Платформа может наклоняться вбок на 45 градусов или назад на 36 градусов. Надстройка Саранского завода автосамосвалов сделана из катанного профиля для защиты от коррозии.

© СТТ

© СТТ

© СТТ

© СТТ

Начинка точно такая же, как у обычных «Валдаев-12» с колёсной базой 3,86 метра. Есть задняя пневмоподвеска, под капотом турбодизель ЯМЗ-534 (169 л.с. и 662 Нм) в связке с 6-ступенчатой «механикой». Кабина самосвала с подрессоренным креслом водителя, спальником, кондиционером, теплоизоляцией и медиасистемой с камерой заднего вида.

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Одновременно на том же шасси выпустили вакуумную цистерну ёмкостью 6,3 кубометра от того же Саранского завода автосамосвалов. Однако прайс-листы спецверсий на официальном сайте «Группы ГАЗ» не указаны: есть только начальная цена за бортовой грузовик с короткой базой (4,44 миллиона рублей), хотя сертифицированы фургоны, эвакуаторы, мусоровозы и коммунальные машины.