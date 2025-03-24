На разборках появились фары от Aurus: в шесть раз дешевле новых

На классифайдах в аккаунтах, которые занимаются подержанными запчастями, обнаружены необычные позиции: головная оптика и противотуманки для роскошного кроссовера Komendant. Фары явно «бэушные»: и на правой, и на левой есть следы использования, небольшие трещины и глубокие царапины. Вероятно, детали сняты с предсерийного Aurus, который прошёл немало километров.

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Головная оптика стоит 105-116 тысяч рублей в зависимости от аккаунта продавца. Судя по характерным повреждениям, речь идёт об одних и тех же фарах. Детали с разборки позволят немало сэкономить, ведь при заказе новой оптики у НАМИ придётся выложить за каждую фару почти в шесть раз больше — по 597 603 рубля!

Также выгодно купить со вторичного рынка противотуманки. Они «отпескоструены», так что придётся раскошелиться на полировку, зато цена — 33 тысячи рублей за штуку. Новая противотуманка стоит 152 254 рубля. Любопытно, что светотехнику выпускает итальянская фирма Triom из Турина. Ремонт фары для Aurus тоже стоит недёшево: по оценкам экспертов, восстановление потянет на 300 тысяч рублей.

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Дороговизна запчастей для Aurus вынудила спецгаражи задуматься над расширенной страховкой для люксовых автомобилей. Проблема недоступных и редких «расходников» до сих пор не решена, хотя автомобили люксового бренда выпускаются почти семь лет. На подходе обновлённый Senat с ещё более сложной и технологичной оптикой.