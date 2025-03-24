В Китае стартовали продажи обновленной Honda Accord

В Китае стартовали продажи модернизированной версии бестселлера. Апгрейд оказался скромным: поменялись только бамперы и решётка радиатора. Зато Honda Accord образца 2025 года доступна на тех же условиях: цены не изменились (от 180 тысяч юаней или 25 тысяч $), но дилеры предлагают дисконт до 38 процентов, поэтому реально купить седан за 112 тысяч юаней (15,5 тысячи $)!

© Motor.ru

С момента дебюта Honda Accord одиннадцатого поколения прошло два года, поэтому полноценный рестайлинг ещё впереди. А пока приметы обновлённого седана — решётка с хромированным «пунктиром» и бамперы с «клыками». Длина выросла на символический сантиметр; расширена палитра цветов кузова. Гибриды пока остались со старым дизайном, а салон и вовсе прежний.

© Honda

© Honda

© Honda

Типичная начинка китайской Honda Accord — турбомотор 1.5 (192 л.с., 260 Нм) и вариатор. Именно такие версии изменились внешне. Заряжаемые гибриды и «родственные» Integra пока остались без доработок. За пределами Китая у семейства могут быть свои программы рестайлинга, ведь для одного из ключевых рынков седаны собирают на мощностях GAC-Honda.

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Хотя Honda продает бензиновые модели в Китая с огромным дисконтом, спрос стремительно падает, и японская марка намерена вдвое сократить тиражи бензиновых двигателей. В конце марта закроют одну из производственных линий завода Dongfeng-Honda, а ежегодные мощности моторостроительного подразделения уменьшатся с 520 до 260 тысяч штук.