Грузовичок концерна SAIPA остался на конвейере

Местное издание Khodro Bank поделилось снимками модели Z24 с линзованными фарами головного света. Вероятно, это обновление станет последним в 55-летней истории пикапа Zamyad: прошлым летом в Управлении по надзору за транспортом Ирана заявили, что ветеран не удовлетворяет современным требованиям экологии и безопасности, а автопроизводитель пытается обманывать проверяющих!
Zamyad Z24 — лицензионная копия Nissan Junior 1970 года, хотя начинка за полвека неоднократно менялась. Однако теперь запущен обратный отсчёт до отставки: регулятор выдал лицензию на производство 35 тысяч пикапов по просьбе Министерства промышленности Ирана. Разрешительные документы продлили задним числом, когда 24,2 тысячи машин уже были собраны.
Власти Ирана подчёркивают, что после завершения тиража новый пикап Zamyad должен будет соответствовать всем современным требованиям. Вероятно, это значит, что история Z24 завершится: трудно представить, что конструкцию полувековой давности адаптируют к современным стандартам активной и пассивной безопасности, а также токсичности. Единственное, что удалось исправить «малой кровью», это перейти на линзованные фары.
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Вероятно, последний экземпляр Zamyad Z24 сойдёт с конвейера в этом году, ведь оставшиеся 10,8 тысячи штук конвейер соберёт за считанные недели. В настоящий момент пикап оснащается китайским 16-клапанным двигателем M24 Plus мощностью 143 лошадиные силы и крутящим моментом 225 Нм.