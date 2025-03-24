Грузовичок концерна SAIPA остался на конвейере

Местное издание Khodro Bank поделилось снимками модели Z24 с линзованными фарами головного света. Вероятно, это обновление станет последним в 55-летней истории пикапа Zamyad: прошлым летом в Управлении по надзору за транспортом Ирана заявили, что ветеран не удовлетворяет современным требованиям экологии и безопасности, а автопроизводитель пытается обманывать проверяющих!

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Zamyad Z24 — лицензионная копия Nissan Junior 1970 года, хотя начинка за полвека неоднократно менялась. Однако теперь запущен обратный отсчёт до отставки: регулятор выдал лицензию на производство 35 тысяч пикапов по просьбе Министерства промышленности Ирана. Разрешительные документы продлили задним числом, когда 24,2 тысячи машин уже были собраны.

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Власти Ирана подчёркивают, что после завершения тиража новый пикап Zamyad должен будет соответствовать всем современным требованиям. Вероятно, это значит, что история Z24 завершится: трудно представить, что конструкцию полувековой давности адаптируют к современным стандартам активной и пассивной безопасности, а также токсичности. Единственное, что удалось исправить «малой кровью», это перейти на линзованные фары.

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Вероятно, последний экземпляр Zamyad Z24 сойдёт с конвейера в этом году, ведь оставшиеся 10,8 тысячи штук конвейер соберёт за считанные недели. В настоящий момент пикап оснащается китайским 16-клапанным двигателем M24 Plus мощностью 143 лошадиные силы и крутящим моментом 225 Нм.