Alfa Romeo откажется от продаж бензиновых моделей

Европейских дилеров уведомили, что скоро завод перестанет принимать заказы на седаны Giulia и кроссоверы Stelvio с двигателями объёмом 2,9 и 2,0 литра. «Заряженные» модификации Quadrifoglio исключат из конфигуратора 30 марта и 30 апреля; базовые бензиновые версии исчезнут 31 мая. Таким образом, летом в строю останутся только Alfa Romeo с турбодизелем 2.2!

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В Европе введены жёсткие квоты на выбросы диоксида углерода, и формально дизельные Alfa Romeo более «экологичные», поэтому продолжение продаж выглядит логично. После 31 мая покупатели Giulia и Stelvio смогут выбирать между 2,2-литровым турбодизелем в варианте форсировки на 160 или 210 лошадиных сил. Жизненный цикл обеих моделей подходит к концу, и седана в гамме больше не будет.

Презентация новой Alfa Romeo Stelvio ожидается в этом году, и Giulia дебютирует в 2026 году. В основе обеих моделей будет платформа STLA Large, подходящая для электрических, гибридных и чисто бензиновых модификаций. Подробности о технике не раскрываются, но ориентиром может послужить Dodge Charger: он окажется ближайшим «родственником» Alfa Romeo.

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Финансовое состояние Alfa Romeo оставляет желать лучшего: например, в США дилеры ежемесячно продают всего по семь автомобилей. Бестселлером является самый современный кроссовер Tonale, а вот уходящие в отставку Stelvio и Giulia теряют от трети до половины покупателей в годовом выражении.