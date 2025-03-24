В РФ продают 68-летний Ford T-Bird по цене новой Lada Vesta

На классифайдах обнаружилось четырёхместное купе второго поколения. Ford Thunderbird выпущен в 1957 году, а на одометре 638 тысяч километров. Владелец предупредил: автомобиль требует реставрации, но двигатель заводится, все системы работают, документы в порядке, а комплектность стопроцентная. Цена — 2,25 миллиона рублей, что сравнимо с топ-комплектацией Lada Vesta SW Cross.

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Ford Thunderbird Hardtop Coupe выпущен в 1957 году, то есть речь идёт о ранней машине второго поколения. Выглядит двухдверка сообразно возрасту и пробегу: краска выгорела, салон поизносился, уплотнители рассохлись, если следы ржавчины и многолетняя грязь. Однако все элементы пригодны для реставрации, вдобавок, хозяин пишет о работоспособной связке V8 с 3-ступенчатым автоматом.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Двигатель рабочим объёмом 352 кубических дюйма (5,8 литра) развивает 300 лошадиных сил. Автомобиль длиной 5,2 метра весит 1,8 тонны, так что мощность не будет лишней. Автомобилей 1958 модельного года выпущено меньше всего: около 38 тысяч штук. Конечно, по мировым меркам тираж огромный, и коллекционная ценность сомнительна. Но в России старый Ford T-Bird всегда будет в центре внимания.

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Находится раритет в городе Артём (Приморский край), и для Дальнего Востока покупка ещё более нетипичная. Рынка Ford Thunderbird в России по сути нет: это объявление — единственное для второго поколения. Отреставрированное купе четвёртой итерации продают гораздо дороже: за 8,3 миллиона рублей.