Россиянам назвали ключевые факторы снижения цен на новые авто

Динамика снижения цен на новые автомобили будет зависеть от объема складских запасов у дилеров.

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Об этом «Известиям» рассказал руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

«Кратковременный рост курса национальной валюты практически не сказывается на стоимости автомобилей текущего года выпуска, уже имеющихся на складах у дилеров. Однако уже сейчас наблюдается некоторое снижение цен вследствие падения покупательской активности и желания дилеров распродать остатки прошлых лет», — сообщил специалист.

По его словам, долговременное укрепление рубля может повлиять на цены в сегменте новых автомобилей. Кроме того, если уменьшение курса иностранных валют продлится долгое время, то это может компенсировать ожидаемое увеличение цен из-за повышения утилизационного сбора.

Давиденко отметил, что в условиях низкого спроса, вызванного ужесточением кредитно-денежной политики и увеличением стоимости новых автомобилей, производители и дилеры внедряют маркетинговые стратегии для повышения спроса. Специалист уточнил, что курс рубля косвенно влияет на ценообразование, а повышение утилизационного сбора и ключевой ставки значительнее сказывается на стоимости новых машин.