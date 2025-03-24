В Белоруссии Lada решила давать скидки работникам бюджетной сферы

Долгое время Lada лидировала на автомобильном рынке РБ. Largus, Vesta, Niva, Granta — эти модели заслуженно занимали места в ТОП-10 бестселлеров. Однако, в последнее время активную конкуренцию им начали создавать «местные» бренды: местный завод «БелДжи» реализует свою продукцию сразу под двумя марками — китайской Geely и белорусской Belgee.

© Quto.ru

Но локальный импортёр Lada активно борется за майку лидера: на днях, как выяснила редакция Quto, были запущены специальные предложениях для покупателей, являющихся работниками бюджетной сферы.

Так, учителя, врачи и работники белорусских заводов могут взять специальный кредит на 10 лет, воспользовавшись льготным грейс-периодом и возможностью забрать машину без аванса в день покупки.

Ранее стало известно, что белорусский дистрибьютор Lada снизил цены на новые автомобили. Теперь седан Lada Vesta стоит 43 900 BYN (1 216 000 ₽). Для сравнения, в России цена — 1 525 000 ₽.

Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ

Между тем, автомобили Lada Vesta и Largus стали ярче, так как АвтоВАЗ расширил палитру оттенков для этих двух моделей.