Зачем приложениям для вызова такси знать зарядку телефона

Россиянам рассказали, почему приложения для вызова такси отслеживают оставшийся заряд вашего смартфона

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Юлия Вдовина, эксперт по цифровым сервисам компании BSS, развеяла миф о том, что заряд батареи на смартфоне может влиять на стоимость поездок в такси. Она объяснила, что приложения действительно могут запрашивать данные о заряде устройства, но исключительно для технической оптимизации, например, работы в фоновом режиме. Использование таких данных для повышения тарифов нарушило бы законы о защите персональной информации, такие как российское законодательство и европейский регламент GDPR.

Миф о «влиянии батареи» возник из-за совпадений, считает эксперт. Например, вечером, когда заряд у многих пользователей на исходе, тарифы часто выше, но это связано с пиковым временем, повышенным спросом и рыночными условиями. Люди же склонны запоминать такие ситуации и не обращать внимания на противоположные примеры, что и рождает заблуждения.

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По словам Вдовиной, стоимость поездок формируется динамически, на неё влияют спрос и предложение, длина маршрута, пробки и выбранный класс услуги. Если тарифы кажутся завышенными, она рекомендует обновить приложение, подождать несколько минут или проверить цены в других сервисах. Эксперт заверила, что низкий заряд батареи никак не влияет на ценообразование, а все изменения цен основаны исключительно на рыночных механизмах.