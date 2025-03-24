Зачем приложениям для вызова такси знать зарядку телефона

Зачем приложениям для вызова такси знать сколько осталось заряда на телефоне
Россиянам рассказали, почему приложения для вызова такси отслеживают оставшийся заряд вашего смартфона
Юлия Вдовина, эксперт по цифровым сервисам компании BSS, развеяла миф о том, что заряд батареи на смартфоне может влиять на стоимость поездок в такси. Она объяснила, что приложения действительно могут запрашивать данные о заряде устройства, но исключительно для технической оптимизации, например, работы в фоновом режиме. Использование таких данных для повышения тарифов нарушило бы законы о защите персональной информации, такие как российское законодательство и европейский регламент GDPR.
Миф о «влиянии батареи» возник из-за совпадений, считает эксперт. Например, вечером, когда заряд у многих пользователей на исходе, тарифы часто выше, но это связано с пиковым временем, повышенным спросом и рыночными условиями. Люди же склонны запоминать такие ситуации и не обращать внимания на противоположные примеры, что и рождает заблуждения.
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По словам Вдовиной, стоимость поездок формируется динамически, на неё влияют спрос и предложение, длина маршрута, пробки и выбранный класс услуги. Если тарифы кажутся завышенными, она рекомендует обновить приложение, подождать несколько минут или проверить цены в других сервисах. Эксперт заверила, что низкий заряд батареи никак не влияет на ценообразование, а все изменения цен основаны исключительно на рыночных механизмах.